شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمالي في ألمانيا يطالب بحزمة تحفيز اقتصادية بـ50 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل انعقاد اجتماع رفيع المستوى مع الحكومة الألمانية لمناقشة نقص المساكن، أكد اتحاد عمال البناء-الزراعة-البيئة "أي- جي- بو" طلبه بإقرار حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو (53.3مليار دولار) من أجل البناء.

وقال رئيس الاتحاد روبرت فيجر لصحيفة بيلد إم زونتاج " تم تدشين برامج تحفيز اقتصادية بنجاح تام في أوقات سابقة. حان الوقت لذلك مجددا".

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وأضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع التكاليف بصورة كبيرة عرقل قطاع البناء خلال الأشهر الأخيرة.

وقال فيجر " قطاع الاسكان يواجه خطر الانكماش"، مضيفا" لا يتم تحقيق هدف الحكومة المتمثل في بناء 400 ألف شقة سنويا عاما تلو الآخر".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتش قد قرر عقد مؤتمر متعلق بالاسكان غدا الإثنين في مقر الاستشارية لمناقشة نقص المساكن والاجراءات المحتملة لتعزيز قطاع البناء.