شكرا لقرائتكم خبر عن «نايت فرانك»: الإمارات في قائمة كبار المستثمرين في عقارات اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قالت وكالة العقارات العالمية «نايت فرانك»، إن المستثمرين من الإمارات من أكبر المستثمرين العقاريين في اليابان في عام 2023؛ ضمن آخرين من سنغافورة والولايات المتحدة وكندا.

وذكر التقرير الصادر حديثاً عن الوكالة ونقلته «بلومبيرغ» أن سنغافورة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع العقارات في اليابان هذا العام مدفوعة بضعف الين وبالطلب المتزايد في قطاعي الصناعات اللوجستية والضيافة.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي التدفقات الواردة من سنغافورة ما يقرب من 3 مليارات دولار حتى الآن في عام 2023، يليها مستثمرون من الولايات المتحدة وكندا والإمارات.

وقالت كريستين لي، رئيسة أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في نايت فرانك، في التقرير، إن قيام صندوق الثروة السيادي السنغافوري بشراء ستة مستودعات في اليابان من شركة بلاكستون مقابل 800 مليون دولار؛ أسهم بشكل كبير في التدفقات الواردة من الدولة إلى اليابان.

وأنفق المستثمرون الأجانب مجتمعين؛ ومنهم «غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر» وبلاكستون، ملياري دولار على صفقات الفنادق في اليابان حتى الآن في عام 2023، وهو الرقم الأكبر، مقارنة بأي قطاع آخر في العقارات التجارية الآسيوية، وفقاً لمؤشر الممتلكات العقارية MSCI.

وأشار تقرير نايت فرانك إلى أن الاتجاه إلى العمل الهجين في اليابان، وارتفاع المعروض هناك؛ أدى إلى تراجع إقبال المستثمرين على العقارات المكتبية.