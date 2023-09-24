شكرا لقرائتكم خبر عن شح «آيفون 15» يفتح الباب للسوق الرمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت متاجر الإلكترونيات في الإمارات، عروضاً على سلسلة «آيفون 15» بالتقسيط تصل إلى عامين، وبنظام «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وعروضاً لاستبدال هاتف «آيفون 14» بشروط محددة، فيما فتح شح بعض فئات الهاتف في السوق المجال للسوق الرمادي، عبر الشراء من الباعة الأفراد أو الشراء عبر الإنترنت. تعمل «أبل» على طرح أعداد قليلة من بعض هواتفها لا سيما ذات الألوان وسعات التخزين الأعلى طلباً، وتقوم بتلبية الطلب عليها بصورة مرحلية؛ لضمان زخم المبيعات.

وفضلت شريحة من المتسوقين الانتظار لبعض الوقت لشراء «آيفون 15» من مواقع التسوق الإلكتروني التي دخلت على خط العروض هي الأخرى، كما يفضل البعض شراء «آيفون 15 برو ماكس» باعتباره الفئة الأعلى طلباً. وتؤجل فئة أخرى من عشاق الهاتف في الدولة، الشراء لفترة زيادة المعروض، للحصول على أفضل سعر ممكن، لا سيما من متاجر التجزئة الصغيرة التي لا تلزم المشتري بدفع مبالغ إضافية، للضمان وخدمة ما بعد البيع.

وقامت متاجر «اتصالات من إي آند» و«دو» بتسليم هاتف «آيفون 15» لأصحاب الحجز المسبق بداية من ليلة الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالتوازي مع توفير شركة «أبل» للهاتف. وعرضت «اتصالات من إي آند» هاتف «آيفون 15» ب 5 ألوان، بسعر إجمالي يبدأ من 4649 درهماً، وبالتقسيط وفق خيارات: 24 شهراً بقسط 213 درهماً، و18 شهراً بقسط 282 درهماً، وبقسط 417 درهماً لمدة 12 شهراً، بسعات تخزين 128 و256 و512 جيجا بايت، كما يشمل السعر 5% ضريبة القيمة المضافة.

وعرضت «دو»، آيفون 15 برو، بقسط يبدأ من 142 درهماً مع الحصول على بيانات محلية غير محدودة لمدة 3 أشهر. وأطلقت متاجر التجزئة في الإمارات، عمليات تسليم وشراء «آيفون 15» وفقاً لتوافر المعروض لديها من «أبل».

وطرحت متاجر «شرف دي جي» عرض «ضمان إعادة الشراء»؛ بحيث يتمكن المتسوق من ترقية «آيفون 15» الذي تم شراؤه هذا العام إلى «آيفون 16»، مع قيمة إعادة شراء مضمونة بقيمة 70% من المبلغ المدفوع، مقابل هاتف «آيفون 15» الحاصل على تقييم «NPI» لصلاحية الاختبار والموثوقية، وتوفر فاتورة شراء الهاتف السابق والعلبة الخاصة به وأن يكون صالحاً للعمل ومن دون أجزاء مفقودة.

وفي السياق، دخلت مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات على خط بيع «آيفون 15» نقداً أو بالتقسيط مع توفر نسب خصم مختلفة لحاملي بطاقات الائتمان لبنوك محددة، فيما ظهر تنبيه للمتسوقين بتسليم بعض الفئات بتاريخ بعيد، لعدم توافره حالياً بكميات.