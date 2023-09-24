شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قرار حظر تصدير البصل يدخل حيز التنفيذ أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن تطبيق حظر تصدير البصل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، أول أكتوبر وحتى نهاية العام، وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري.

ونوه المركز الإعلامي للوزارة، بأنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، مشيرا إلى إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر المقبل، للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

شحنات البصل في الجمارك

كان رئيس المجلس التصديري المصري للحاصلات الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، قد قال في تصريحات تليفزيونية: إن الحكومة المصرية لم تلغ قرار وقف تصدير البصل، منوها بوجود شحنات من البصل في الجمارك، وفي طريقها للموانئ، ولذلك قررت الحكومة إرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل.

ونوه بتصدير 300 ألف طن بصل العام الماضي، فيما صدرت مصر 600 ألف طن، بسبب تعرض الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل مثل الهند إلى فيضانات دمرت الكميات المزروعة من البصل.

وأوضح أن سبب ارتفاع سعر البصل هذا العام، هو تقليل المزارعين من زراعة البصل هذا العام، بسبب خسائرهم العام الماضي نتيجة انخفاض سعر البصل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.