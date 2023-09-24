شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القابضة الكيماوية برئاسة الوزير توافق على تأسيس شركتين بمشاركة مستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على تأسيس شركتين جديدتين بمشاركة مستثمرين محليين، وذلك بحضور محمد زكريا محيى الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والمحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة في خطوة هامة نحو تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وبحسب قرارات الجمعية التي عقدت اليوم الأحد تمت الموافقة على تأسيس شركة لإنتاج أقراص الكلور (الكلورو بارفين) بهدف الاستفادة من الكلور المنتج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج منتج الكلورو بارفين الذي يتم استيراده يستخدم هذا المنتج في تصنيع PVC والدهانات والبلاستيك التشحيم والمطاط وسوائل تشغيل المعادن والمواد اللاصقة الفرص لا سيما أن حجم الطلب الكبير ولا يتم انتاجه محلياً.

كما وافقت الجمعية على تأسيس شركة لتصنيع " وايرات " فلنكات السكك الحديدية ، والتي يتم استيرادها من الخارج ، وبالتالي تصنيعها محليا بمشاركة القطاع الخاص لا سيما في ظل صعوبة الاستيراد خلال الفترة الماضية وتوقف العمل في خطوط انتاج الفلنكات بمصانع شركة سيجوارات التي تم تحديثها مؤخرا .

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية الانفتاح على القطاع الخاص المحلي والأجنبى وفتح المجال للشراكة معه، والاستفادة من خبراته فى إدارة المشروعات والمصانع والشركات وفق توجيهات الدولة فى هذا الشأن.