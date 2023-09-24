الاقتصاد

أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد -  

ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر.

 

 

- تعقد الاجتماعات للمرة الأولى فى قارة أفريقيا 

 

- تشارك وفود من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية

 

- تغطى فعاليات الاجتماعات 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية 

 

- تشارك فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى 106 دول

 

 - الاجتماعات تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

 

- تعقد الاجتماعات فرصة من أجل عقد شراكات تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص

 

- تتكامل الاجتماعات مع الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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