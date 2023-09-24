شكرا لقرائتكم خبر عن بدلًا من الدولار.. العراق يقصر التعاملات التجارية على الدينار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وسائل إعلام رسمية عن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قوله اليوم الأحد، إن العراق سيقصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على عملته الدينار بدلا من الدولار اعتبارا من العام المقبل.

من ناحية أخرى، أجرى وفد عراقي، ضم كبار المسؤولين بوزارة النفط العراقية، الخميس الماضي، مباحثات مع نظراء بوزارة البترول والثروات المعدنية المصرية لتأسيس شركة مشتركة بين الوزارتين في مجال توزيع الغاز.

وزارة النفط العراقية

وأعلنت وزارة النفط، أن وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي قاد مباحثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائه في وزارة البترول الثروات الطبيعية المصرية تركزت حول آليات التعاون وفق الدراسات التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة لتأسيس شركة مشتركة في مجال توزيع الغاز ووضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك.

وأكدت أن هذا الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال تكرير النفط والغاز .