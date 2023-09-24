شكرا لقرائتكم خبر 107 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 107 ملايين ريال قيمة مشاريع، إذ تعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذ العديد من المشاريع المائية والبيئية بمحافظة الوجه. واستعرض محافظ الوجه شجاع الشريف خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر العتيق، مشاريع شركة المياه الوطنية الجاري تنفيذها في المحافظة. وأكد العتيق سعي الشركة المستمر إلى تقديم أفضل الخدمات لكل ما من شأنه راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بالجودة والكفاءة المطلوبة. من جهته نوه محافظ الوجه بضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان.

كانت هذه تفاصيل خبر 107 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.