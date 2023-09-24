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وتراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.5 %على خلفية تراجع الطلب وارتفاع المخزون عن المستويات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.
وبدأ حقل ترول العملاق في النرويج زيادة إنتاجه رغم بعض التأخير، في الوقت الذي استكملت فيه أعمال الصيانة في بعض المنشآت مطلع هذا الأسبوع.
وتزايدت كمية الغاز النرويجي التي يتم توريدها إلى أوروبا في الأيام الأخيرة، بعد فترة مطولة من الانقطاع.
من جهة أخرى، استأنفت منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون كورب في أستراليا إنتاجها بشكل كامل بعد تعثرها الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من استمرار إضراب بعض العمال النقابيين في الموقع.
وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلا عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة.
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