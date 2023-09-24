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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة تبوك وقعت اتفاقية تعاون وشراكة مع إحدى الكليات المحلية لتنفيذ مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والتأهيلية في إطار استراتيجيتها 2023-2026، بحضور أمين عام الغرفة المهندس ناظر الحكمي الذي أكد أن تنمية وتطوير مجتمع الأعمال في منطقة تبوك من أهم ركائز استراتيجية الغرفة؛ بهدف تطوير الموارد البشرية بشكل عام وتمكين برامج التوطين بشكل خاص ورفع نسبة مشاركة المواهب والقدرات البشرية في التنمية الاقتصادية للمنطقة. وبين أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على توفير فرص وخيارات التطوير لجميع أبناء وبنات المنطقة ورفع جدراتهم وتنافسيتهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الفرص المناسبة في سوق العمل، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تتكامل مع عدة اتفاقيات في هذا الصدد لخدمة اقتصاد تبوك المدينة والمنطقة واستثماراتها وأعمالها.

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