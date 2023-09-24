«المركزي» يرخص لشركتين مزاولة نشاط وساطة التأمين الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رخص البنك المركزي السعودي «ساما» لشركتين مزاولة نشاط وساطة التأمين الالكترونية «إطلاق تجريبي»، وهما شركة التزام لوساطة التأمين الالكترونية، وشركة الثقة لوساطة التأمين.

وبإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة 5 شركات.

ويأتي القرار في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.

ويستهدف القرار تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما رخص البنك المركزي السعودي «ساما» لشركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة شركتين.

ويأتي القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، كذلك جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من «ساما»، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني.