شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد يناقش مقترحات التطوير مع الأسمنت المسلح والمقاولات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان الرئيس التنفيذي الجديد العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمجلس إدارة شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح احدى الشركات التابعة غدا الاثنين بحضور المهندس نشأت مرسى العضو المنتدب الريس التنفيذي للشركة والسيد عبد العظيم العضو المنتدب المالى والإداري وأعضاء مجلس الإدارة ، سيتم استعراض نتائج أعمال عدد من مشروعات الشركة ،سواء في حياة كريمة أو غيرها وكذلك موقف بقية المشروعات وجدول الأعمال.

كما يلتقى هانى سليمان رئيس القابضة يوم الثلاثاء بعد غد بقيادات شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ويشهد اجتماع مجلس الإدارة بحضور المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب وأعضاء المجلس حيث يستعرض العديد من نتائج الأعمال والتحديات التي تواجه الشركة .

يشار أن هناك العديد من الملفات العالقة منها المشروعات المتأخرة في التنفيذ في الشركات التابعة وأزمة السيولة التي تعانى منها الشركات، علاوة على ملف تثبيت العمال الذين حصلوا على أحكام قضائية بذلك، وملفات تتعلق بمديونيات الشركات لدى العديد من الجهات ومديونيتها لصالح الشركة القابضة نفسها .

كما سيواجه الرئيس الجديد للشركة القابضة مطالب رؤساء الشركات بمستحقاتهم لدى جهات الاسناد المتأخرة، وبالتالي تأخر مستحقات المقاولين، بجانب اقتراب الجمعيات العامة للشركات وتوقعات تغيير مجالس الإدارات في الجمعيات المقبلة وهو ما يحتاج لمجهود كبير لتجهيز بديل في الشركات التابعة وفق نتائج الأعمال بجانب البدء فى دراسة آليات التعامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من نشاط التشييد والبناء خلال عامين .