شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24 - 9 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 94.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 57.3 مليون جنيه، 497.2 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5409 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 9.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.01%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 33.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.63%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 67 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 53.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 31.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.21%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 19.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.93%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.401 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.