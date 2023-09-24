سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سعر الذهب اليوم في مصر.. وصل سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات إلى 2210 جنيهات للبيع و2205 جنيهات للشراء لعيار 21.

وفي هذا الإطار تقدم بوابة الأسبوع الإلكترونية، كل ما يخص سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة مستمرة تقدمها على مدار الساعة في عدد كبير من الموضوعات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2525.75 جنيه 2520 جنيها

عيار 22 2315.25 جنيه 2310 جنيهات

عيار 21 2210 جنيه 2205 جنيهات

عيار 18 1894.25 جنيه 1890 جنيها

عيار 14 1473.25 جنيه 1470 جنيها

عيار 12 1262.75 جنيه 1260 جنيها

عيار 9 947.25 جنيه 945 جنيها

وصل سعر الذهب عيار 24 الآن ليسجل نحو 2525.75 جنيه للبيع، و2520 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيهاللبيع، و17640 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب لتسجل 1926 دولارا للبيع، و1925 دولارا للشراء.