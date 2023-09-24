شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية «آيفون».. 1.46 مليار نسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر أول هاتف «آيفون»، عام 2007، وأحدث ثورة في العالم. وحتى الآن، باعت شركة «أبل» أكثر من 2.32 مليار جهاز من هاتفها.

وعلى الرغم من مرور 16 عاماً منذ طرح أول «آيفون» إلى السوق، إلا أنه لا يزال أحد أكثر الأجهزة المحمولة استخداماً في العالم، حيث شُحنت 97.7 مليون وحدة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وحده.

تستحوذ أجهزة «آيفون»، حالياً، على 27.6% من حصة سوق الهواتف الذكية في العالم، ومع هذه الحصة السوقية الضخمة، يحتاج المسوقون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة الحقائق والأرقام المحيطة بها. لقد قمنا في هذا السياق بتجهيز جميع إحصائيات «آيفون» المهمة للمسوقين ومحبي هاتف أبل.

«آيفون» في 2023

1- هناك أكثر من 1.46 مليار مستخدم نشط لجهاز «آيفون»، في جميع أنحاء العالم، بدءاً من عام 2023، يمثلون 21.67% من إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.

2- شحن 97.7 مليون وحدة «آيفون» في الربعين الأول والثاني من عام 2023، بينما شحن 225.3 مليون وحدة في عام 2022.

3- بلغت المبيعات التراكمية أكثر من 2.3 مليار وحدة «آيفون» حتى الآن.

4- استحوذت أجهزة «آيفون» على حصة 21% من إجمالي الهواتف الذكية المشحونة في الربع الأول.

5- 51 % من مستخدمي «آيفون» هم من الإناث، بينما 49% من مستخدمي الهاتف هم من الذكور.

6- تبلغ حصة هاتف أبل من سوق الهواتف الذكية العالمية 27.6% بدءاً من الربع الثاني.

7- تمتلك أجهزة «آيفون» حصة سوقية تبلغ 57.77% في صناعة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بدءاً من الربع الثاني.

8- سجلت شركة «أبل» إيرادات قيمة 211.99 مليار دولار في الربعين الأول والثاني.

9- جمعت شركة «أبل» إيرادات بقيمة 117.11 مليار دولار من مبيعات «آيفون» في الربعين الأول والثاني.

10- زادت شركة «أبل» إنتاج هواتفها في الهند من 1% في عام 2021 إلى 7% في عام 2023، مع خطط لتصنيع 25% من أجهزة «أيفون» بحلول عام 2025.

كم عدد مستخدمي «أيفون» في العالم؟

هناك أكثر من 1.46 مليار مستخدم لجهاز «آيفون» في العالم بدءاً من عام 2023.

وهذه زيادة غير عادية، إذ تضاعف عشرات المرات، منذ العقد الماضي. وكان هناك 329 مليون مستخدم «آيفون» فقط في عام 2013. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.56 مليار بحلول نهاية عام 2023.

وهنالك 135.97 مليون مستخدم لجهاز أبل في الولايات المتحدة، ما يمثل زيادة 9.03% منذ عام 2022.

وبالنسبة لحصة مستخدمي آيفون في الولايات المتحدة، فإن 50 % من مستخدمي الهواتف الذكية هناك يستخدمون جهاز أبل، وكان هذا الرقم 48.7%، عام 2022.

وشحنت «أبل» 97.7 مليون وحدة آيفون على مستوى العالم، منذ بداية عام 2023 حتى الآن، 55.2 مليون وحدة في الربع الأول، و42.5 مليون في الربع الثاني. في عام 2022، شحنت ما إجماليه 225.3 مليون هاتف.

وشحنت 20 مليون جهاز «أيفون» في أمريكا الشمالية، في الربع الأول من عام 2022.

وفي الربع الأول من عام 2022، صنعت مليون هاتف في مصانعها في الهند، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 50% على أساس سنوي في السوق الهندية. ومن المتوقع أن تجمّع الهند ما يصل إلى 50% من أجهزة «آيفون» في البلاد، بحلول عام 2027.

الحصة السوقية للآيفون

يمتلك «آيفون» حصة سوقية تبلغ 21% في صناعة الهواتف الذكية العالمية، بدءاً من عام 2023، فيما يمتلك حصة سوقية تبلغ 52% في صناعة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في 2023. وتبلغ حصة جهاز «أبل» 20% في السوق الصيني، في عام 2023، في حين تبلغ حصته في الهند 3.55%.

وإذا نظرنا إلى البيانات من يونيو/ حزيران 2021 إلى أغسطس/ آب 2023، فسنجد أن «آيفون» يتمتع بمتوسط حصة سوقية تبلغ 55.94% في الولايات المتحدة.

ويستقطب «آيفون» الفئة العمرية بين 16 إلى 34 عاماً، وفقاً للإحصاءات الأخيرة لموقع «ديماند سيج»، في حين أن 35% من الأشخاص الذين يستخدمون «آيفون» لديهم ساعة «أبل» الرقمية.

التطبيقات الأكثر شعبية

كان «تيك توك» هو التطبيق الأكثر تنزيلاً على أجهزة «آيفون»، في عام 2022، إلا أن إحصاءات يونيو/ حزيران 2023، تشير إلى أن غوغل أصبح التطبيق الأكثر تنزيلاً على الأجهزة، يليه «كاب كات» لتحرير مقاطع الفيديو، ثم تطبيق «ICOCA» في المركز الثالث.

يشار إلى أن «أبل»، حققت إيرادات بقيمة 156.78 مليار دولار من مبيعات «آيفون»، منذ بداية عام 2023، وتمثل مبيعات الجهاز حالياً 53.36% من إجمالي إيرادات «أبل».