تدريب 240 شابا على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المرحلة الأولى من معسكرات سدايا (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 )، التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة؛ تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتشمل موضوعات المعسكرات التي تقام - حضوريا - بالرياض، وتستمر إلى منتصف ديسمبر 2023، استخراج البيانات وتحليلها، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، ورؤية الحاسوب، والتحليل التنبؤي، والبيانات الضخمة، والأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتستهدف «سدايا» خلال المعسكرات التي تبلغ 12 معسكرا حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بما لا يزيد على 5 سنوات من الممارسة، بغية تطويرهم في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم علميا، للحصول على شهادات احترافية في المجال.

تأتي هذه المعسكرات ضمن جهود «سدايا» لبناء القدرات البشرية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

معسكرات سدايا

المرحلة الأولى

(علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5).

تدريب 240 من الكوادر الشابة.

تقام حضوريا بالرياض.

تستمر إلى 15 ديسمبر 2023.

موضوعات المعسكرات: