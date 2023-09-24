219 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري خلال أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها 219 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 214886 عملية فحص لمركبات النقل، و235 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2146 زيارة.

وذكرت أن الفرق الرقابية نفذت 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 31571 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 2790 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 6 مخالفات في أنشطة النقل البحري.

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أغسطس بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفة أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة «منشآت»، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يذكر أن المنطقة الشرقية كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 7504 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7069 مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6668 مخالفة، وأخيرا منطقة تبوك بـ 1563 مخالفة.

فحص أنشطة النقل البري في أغسطس 2023:

الإجمالي 219,369 عملية فحص

عدد الزيارات 2146 زيارة

المخالفات: