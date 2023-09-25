أخبار البورصة اليوم الأحد 24-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تربح 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.368 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 94.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 57.3 مليون جنيه، 497.2 ألف جنيه، 3.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 20213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 24389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 8461 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5680 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5409 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

بنك التعمير والإسكان

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.25 مليون سهم بقيمة 25.25 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 300 ألف سهم، 170 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 7500 سهم، 200 ألف سهم، 99402 سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 100 ألف سهم، 4134 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 693.3 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 1798 سهم، 20951 سهم، 5 آلاف سهم، 410 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 712.7 ألف سهم، 1550 سهم، على التوالي.

أوراسكوم للتنمية

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية-مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع كامل أسهم الخزينة والبالغ عددها 15.5 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 1.371% من رأس مال الشركة، وذلك وفقًا للمادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تدرس إنشاء مشروع لتطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات جنيه.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، ردًا على شائعة بخصوص بدء الشركة إجراءات القيد ببورصة دبي، إنها ملتزمة بقواعد الإفصاح ومبدأ الشفافية، وأنها لم تتخذ أي إجراءات نحو قيد أسهم الشركة في بورصة دبي.