شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى يوضح تأثير الإغلاق الحكومى بالنسبة للشركات والاقتصاد الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير الاقتصادى الدولى نيل برادلى، نائب الرئيس التنفيذى، كبير مسؤولى السياسات، ورئيس المناصرة الإستراتيجية، بغرفة التجارة الأمريكية انه فى عام 2019، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومى فى تاريخ البلاد ولمدة 35 يومًا، شعر بالتأثير أى شخص أو كيان يتعامل مع الحكومة الفيدرالية.

وذكر فى مقال له على الوقع الرسمي لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن أن إغلاق 2019 بالأرقام بلغ 35 يوما، حيث تم منح اجازات ل 800 ألف من العمال الفيدراليين، وتكبد الاقتصاد اضرار بلغت نحو 5 مليارات دولار، موضحا أن الجميع شعر بهذا الإغلاق.

أشار نيل برادلى أن الإغلاق الحكومى لعام 2019 أدى إلى توقف العمل بشكل كبير فى فندق عمره قرن من الزمان فى جورجيا يخدم آلاف الأشخاص الذين يزورون شاطئ جزيرة كمبرلاند الوطنى كل عام، نظرًا لنقص التمويل الفيدرالى، أوقفت خدمة المتنزهات الوطنية خدمة النقل بالعبّارة إلى جزيرة كمبرلاند، وهى خطوة أدت إلى تبخر مجموعة عملاء الفندق بين عشية وضحاها.

ولسوء الحظ، لن يكونوا وحدهم الذين سيواجهون تأثيرًا سلبيًا فى حالة حدوث إغلاق آخر. ستشعر صناعات الطعام والترفيه والضيافة والخدمات بالضرر إذا نضب العملاء بسبب الإغلاق الحكومي.

سيجد السائحون الذين يزورون المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية والمتاحف فى بلادنا أن الكثير منها مغلق أو يعمل بقدرة منخفضة، وستشهد صناعات الترفيه والضيافة المحلية تقلص قواعد عملائها.

كما سيجد المسافرون أن خدمات النقل التى تديرها الحكومة الفيدرالية، بما فى ذلك إدارة أمن النقل (TSA)، تعمل بأقل من مستويات التوظيف العادية، مما يخلق صداعًا للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حدٍ سواء.

خلاصة القول: هذه التأثيرات غير المباشرة من شأنها أن تضع مثبطًا غير مرحب به على الاقتصاد مع استمراره فى التعامل مع التضخم. والخبر السار هو أن إغلاق الحكومة ليس أمرا حتميا، إنه خيار.

وفيما يتعلق تمديد الإغلاق الحكومي؟ أوضح انه على الرغم من حقيقة أن إدارة بايدن وقادة الكونجرس من كلا الحزبين فى مجلسى النواب والشيوخ يريدون تجنب إغلاق الحكومة، إلا أن هناك إجماعًا كبيرًا على أن الإغلاق سيحدث فى بداية السنة المالية فى الأول من أكتوبر.

لافتا انه إذا حدث إغلاق حكومى، فمن المرجح أن يكون طويل الأمد مع عدم وجود مسار واضح لإعادة فتح الحكومة.

من جانبها تقدم الغرفة الامريكية the U.S. Chamber of Commerce مذكرة جديدة للأعضاء، تحمل مزيدًا من التفاصيل حول المدة المحتملة للإغلاق والآثار المترتبة على مجتمع الأعمال والاقتصاد حتى يتمكنوا من الاستعداد وفقًا لذلك.