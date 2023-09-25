شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وصعد نيكي 0.35% إلى 32517.26 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وصعد نيكي 0.35% إلى 32517.26 نقطة.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.