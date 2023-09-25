شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط نحو الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرًا مؤقتًا على صادرات الوقو، وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ما قد يضعف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا أو 0.5% إلى 93.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 3 سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، إذ جرى تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتًا أو 0.6%.

سوق شحيحة

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس: "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، وتواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".

وأنهى كلا العقدين سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع لينخفضا الأسبوع الماضي، بعد أن أدى القرار الاخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية، وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير، بعد تمديد التخفيضات الإضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

حظر روسي

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.