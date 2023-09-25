شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تسلط الضوء على الإصلاح القانوني للهجرة بعنوان الأرضية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار الأرضية المشتركة تسلط الغرفة الأمريكية للتجارة الضوء على ملف إصلاح الهجرة القانونية وذلك يوم الخميس 28 سبتمبر بمشاركة النائبة ماريا سالازار (الجمهورى عن فلوريدا) والنائبة فيرونيكا إسكوبار (الديمقراطية عن تكساس)، ويدير اللقاء إيفان هـ. جنكينز، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية

بغرفة التجارة الأمريكية، بصفته رئيسًا للشؤون الحكومية فى غرفة التجارة الأمريكية.



فيرونكا اسكوبار

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للغرفة ،the U.S. Chamber of Commerce تعد هذه المحادثة جزءً من سلسلة الأرضية المشتركة للغرفة الأمريكية، حيث الاجتماع مع زعيم جمهوري وزعيم ديمقراطي واحد لاستكشاف القضايا المهمة التي تواجه مجتمع الأعمال وتسليط الضوء على إصلاح الهجرة من خلال التعمق في فرص التوافق، والاختلافات السياسية المشروعة، والمسارات المؤدية إلى حلول حقيقية مشتركة بين الحزبين بشأن أمن الحدود وإصلاح الهجرة.

يشار أن الملايين سنويا من انحاء العالم يسعون الى الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن العمل والاستقرار بجانب الابتعاد عن مناطق النزاعات المختلفة فى العديد من دول العالم .