شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يزور مقري شركتي "سابك" و"هواوي" في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف المقر الرئيسي لفرع "سابك" في مدينة شنغهاي الصينية، والتقى الرئيس الإقليمي لشمال آسيا للشركة لي لي، وناقش معه تجربة سابك في السوق الصينية، وخبراتها العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.

واطلع الخريف على المعرض الخاص بمنتجات "سابك"، الذي يحتوي على العديد من المنتجات عالية الجودة في صناعة السيارات والإلكترونيات والإضاءة، وقطاع البناء والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها.

مقر شركة هواوي

وزار الخريف مقر شركة هواوي الرئيسي للبحث والتطوير والابتكار في دوانقون الصينية، والتقى مؤسس هواوي السيد رن جينغ في، ليطلع خلال زيارته على أحد أكبر مصانع الشركة للتقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية.

كما زار المقر الرئيسي لمجموعة شينت الصينية في شنغهاي، وبحث مع رئيس المجموعة السيد تشو شين مين، تشجيع الاستثمار بين البلدين في الصناعات الكهربائية وتقنيات المياه وقطاعات الطاقة.

إضافة إلى مناقشة خطط المجموعة الصينية واهتمامها بالتوسع والتكامل المعرفي في المملكة العربية السعودية، واطلع على خططها للتكامل المعرفي والتكنولوجيا والتدريب.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين.

إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.