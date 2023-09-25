شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 3.3 مليون طن خام لمنتجات بترولية.. مصفاة أسيوط فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث التطور الذى شهدته المنطقة الجغرافية البترولية نقلة نوعية بالمنطقة لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة فى الوفاء باحتياجات أهالينا ومشروعات التنمية والنمو فى صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره، حيث يوضح مجمع إنتاج البنزين الذى افتتحه الرئيس السيسى ومجمع أنوبك للسولار الجارى تنفيذه ما تحظى به المنطقة من اهتمام، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أشار إلى التقدم الذى تحقق فى تطبيق البرنامج الرقمى المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط فى التنمية المجتمعية.

وتتضمن أهم نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول خلال العام المالى 2022/2023 الآتى..

1-نجاح مصفاة التكرير فى تحويل حوالى 3.3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.

2-وبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها أكثر من 1.7 مليار جنيه لتنفيذ برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والبدء فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة.

3-بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجارى تنفيذها التى تشهدها مصفاة تكرير أسيوط لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها من أهمها مشروعى مجمع التقطير الجوى بطاقة 5 ملايين طن خام.

4-ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها بتكلفة إجمالية تزيد عن 6 مليارات جنيه.

5- مشروعات لتطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية.

6-إنشاء 5 مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً.

7- ومشروع التحول الرقمى من خلال تطبيق نظام إدارة الأصول ERP ومشروعات ترشيد الطاقة ومشروعات التنمية المجتمعية.