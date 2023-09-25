شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. ارتفاع أسعار أسهم شركات الإلكترونيات بعد إعلان آبل تعزيز الانتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار أسهم شركات الإلكترونيات في الهند اليوم الاثنين، بعدما أشارت صحيفة برس تراست اوف انديا الهندية إلى أن شركة آبل تعتزم تعزيز الانتاج في الهند بأكثر من خمسة أضعاف خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم شركة كاينيس للتكنولوجيا ارتفع بنسبة 4.1%، في حين ارتفعت سعر سهم شركة سيرما اس جي اس بنسبة 2.1%.

وارتفع سعر سهم شركة امبر انتربرايز بنسبة 0.9% وديكسون بنسبة 1.6% وافالون للتكنولوجيا بنسبة 2.8%.