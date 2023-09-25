شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: لم نتلق عروضا رسمية من أية جهة بخصوص بيع حصتنا فى فودافون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، ردًا على ما نشر حول نية الحكومة التخارج من شركة فودافون مصر لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024، إن الشركة لم تتلقى عروض رسمية من أية جهة بخصوص هذا الشأن، وستقوم الشركة بالإفصاح الفوري حال حدوث أية مستجدات.

وسبق أن أعلن المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن حصول الشركة على مبلغ 2.1 مليار جنيه توزيعات أرباح من حصتها في شركة فودافون مصر في الشهر الماضي، وذلك نتيجة لتعديل اتفاقية المساهمين مع "فودافون، مما انعكس على إجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل 0.5 مليار جنيه للنصف الأول من عام 2023، متوقعًا تحسن إضافي في التدفقات النقدية الحرة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2023 في ضوء التوزيعات، ومدعومة باستمرار الأداء القوي وتحصيل إيرادات مشروعات الكوابل المحققة خلال الربع الثاني.

أكد "نصر"، أن الشركة المصرية للاتصالات نجحت في تحقيق هوامش أرباح قوية خلال النصف الأول من عام 2023، على الرغم من ارتفاع التكاليف، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بالزيادة في إيرادات البنية التحتية بالتزامن مع جهود الإدارة المستمرة لترشيد النفقات والتي ظهرت جلياً من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي تم توقيعها مؤخراً ضمن مبادرات ترشيد نفقات أخرى.