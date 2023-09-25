شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تؤكد موعد طرح باقات كبار الشخصيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، في دبي، عن طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28 رسمياً في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، 30 سبتمبر الجاري. وأوضحت القرية العالمية أن الباقات ستكون متوفرة حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، حيث ستمنح كل باقة حاملها مجموعة واسعة من المزايا والتجارب المميزة للاستمتاع بها طوال الموسم.

ونظراً للطلب الكبير الذي شهده الحجز المسبق لهذه الباقات الأسبوع الماضي، تنصح القرية العالمية ضيوفها بالاستعداد المسبق والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

تتوافر باقات كبار الشخصيات بفئات متنوعة تشمل الماسية بسعر 7,000 درهم للباقة الواحدة، والبلاتينية مقابل 2,950 درهم للواحدة، والذهبية مقابل 2,250 درهم، والفضية 1,750 درهم. واحتفاءً بموسمها الـ 28، كشفت القرية العالمية، أنها أعدت مفاجأة رائعة لضيوفها، ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك ذهبي بقيمة 28,000 درهم.

ستفتح القرية العالمية أبوابها مجدداً في 18 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997.

احتضنت القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، 27 جناحاً وجسّدت أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وضمت أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعم ومنفذ للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان من أكثر من 40 جنسية مختلفة قدّموا ما يزيد عن 200 عرض كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 175 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب، إذ تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.