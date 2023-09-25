شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يعود للارتفاع بدفعة من صعود أسهم شركات الرقائق والأدوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة، الاثنين مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023. وارتفع نيكاي 0.85 بالمئة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37 بالمئة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة، الاثنين وصعد 2.69 بالمئة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56 بالمئة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87 بالمئة وسهم شركة سكرين هولدينجز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 بالمئة.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع، الاثنين وتراجع قطاع البنوك 2.62 بالمئة والشحن 1.94 بالمئة. (رويترز)