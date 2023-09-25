شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بجمع «سال» 2.54 مليار ريال في اكتتاب عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام، بما قد يمكنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

وتمتلك الخطوط السعودية نسبة 70 % من «سال» فيما تمتلك شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي نسبة 30 %، وتطرح الشركتان معاً حصة تبلغ 30 % في سال للاكتتاب العام تشمل 24 مليون سهم عادي.

وحددت «سال» النطاق السعري بين 98 ريالاً (26.13 دولار) و106 ريالات للسهم.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال، بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال و8.48 مليار ريال.

وتعد شركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية، المستشار المالي الوحيد ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب.

«رويترز»