شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قطعة أرض بقيمة 502 مليون درهم في قناة دبي المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت تصرفات عقارات دبي، بيع قطعة أرض بقيمة 502 مليون درهم تقع ضمن مشروع «قناة دبي المائية» بمساحة 14,634 متراً مربعاً، حسب بيانات تطبيق «دبي ريست».

وحققت منطقة «الحبية الخامسة» 33 صفقة بقيمة إجمالية لامست 305 ملايين درهم، ووصلت مبيعات «داماك لاجونز» إلى أكثر من 292 مليون درهم نتجت عن 28 صفقة.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات عقارات دبي خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين 1.3 مليار درهم نتجت عن 227 صفقة.