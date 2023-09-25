شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تستثمر 4 مليارات دولار في «أنثروبيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تعتزم شركة «أمازون» العالمية للتجارة الإلكترونية استثمار نحو 4 مليارات دولار في شركة «أنثروبيك» وقالت إنها ستحصل على حصة أقلية في الشركة.

وتم تأسيس «أنثروبيك» منذ عامين تقريباً بواسطة مديرين تنفيذيين سابقين في شركة «أوبن إيه آي»، وقد أطلقت مؤخراً برنامج الدردشة الآلي الجديد الخاص بها والمسمى «كلود2».

وقالت الشركتان: إنهما تعملان على تشكيل تعاون استراتيجي لتعزيز «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، مع اختيار الشركة الناشئة «أمازون لخدمات الويب» كمزود سحابي أساسي لها.

وذكرت «أنثروبيك» أنها ستوفر لعملاء أمازون لخدمات الويب إمكانية الوصول المبكر إلى الميزات الفريدة لتخصيص النموذج وقدرات الضبط الدقيق.