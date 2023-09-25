شكرا لقرائتكم خبر عن إذا تعثر أول مشروعاتك.. نصائح لإقناع المستثمرين بتمويلك من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتاج المستثمر لخطة عمل واضحة ودفع كل المستحقات اللازمة عليه خاصة عند تعثر مشروعه الأول. وينصح خبراء الأعمال بعدم التسليم أبدًا إذا ما تعرض صاحب مشروع أو عمل ريادي للإخفاق مرة أو مرات فليس ذلك نهاية المطاف ويرون أن المخفقين بإمكانهم التأهل للحصول على قروض تجارية جديدة رغم الإخفاق أو حتى الإفلاس. ويرى المتمرسون في مجال الأعمال إن هناك سؤال قد يطرحه أصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال الطموحين الذين عانوا من الاخفاقات وتراجع أهداف النمو وصولًا إلى الإفلاس في بداية أعمال، وهو هل يمكن الحصول على مصدر تمويلي جديد؟ ويرى الخبراء إن ذلك ممكن، فإذا كان الشخص يريد بداية جديدة فلا ينبغي أن يكون الإفلاس السابق بمثابة حكم بالسجن مدى الحياة ومن الممكن الحصول على مصادر تمويل بقرض تجاري بعد الإفلاس وليس الإخفاق فحسب.ولحل هذه المعضلة يمكن اتباع مجموعة نصائح، ، وفق ما ذكر موقع "سمول بيزنس تريندز"، كالآتي:

وضع استرايجية جديدة

من الناحية الواقعية، سوف يتطلب الأمر منك وضع استراتيجية وبذل المزيد من الجهد. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت ويتضمن سلسلة من الخطوات الصغيرة ولكن مع مرور الوقت من الممكن التغلب على آثار الإفلاس على آفاقك المالية. يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين فرصك في الحصول على قرض تجاري أو العثور على رأس المال من مصادر بديلة.

احصل على بطاقة ائتمان مؤمنة

تتطلب بطاقات الائتمان المضمونة دفعًا نقديًا كضمان (ولهذا السبب يطلق عليها المضمونة) ويعمل هذا الإيداع بمثابة حد للائتمان الخاص بك. على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن البطاقات المضمونة هي وسيلة لإعادة بناء رصيدك لعمليات الشراء للبدء في مشروع صغير، وتتيح دول عدة هذه الميزة بأشكال وقواعد مختلفة.

ادفع فواتيرك في الوقت المحدد

لا يمكننا التغاضي عن أهمية دفع الفواتير في الوقت المحدد لأن لها التأثير الأكبر على درجة الائتمان الخاصة بريادي الأعمال من بين جميع العوامل المساهمة. إذا قمت بذلك لفترة كافية فإنك تثبت للمقرضين أنك قادر على إدارة أموالك والبقاء بعيدًا عن المشاكل.

فكر في خيارات الإقراض البديلة

قد تكون البنوك والمقرضين التقليديين الآخرين مترددين في تقديم قرض بعد التعثرر أو تراجع النمو أ تحقيق خسائر واضحة وصولًا إلى الإفلاس، حيث أن الجهات التنظيمية تتخوف من هذه الحالات، لكن أحد الخيارات يتمثل في البحث مقرضين آخرين يقدمون قروضًا لأجل وخطوط ائتمان أخرى، وإن كان ذلك بأسعار فائدة ورسوم أعلى، وهذا يجري في الدول الغربية وأمريكا بشكل كبير.

التمويل القائم على الإيرادات

هناك طريقة أخرى بالشراكة مع شركة ما وفق طريقة التمويل القائم على الإيرادات كالسلف النقدية التجارية أو تحصيل الفواتير. ويعد هذا خيارًا جيدًا ويضمن استمرار قوي طالما أن عملك يحقق مبيعات قوية. فقط لا تهتم مصادر التمويل هذه عمومًا بدرجة الائتمان الخاصة بك، بل تهتم بالمبيعات.

التمويل الجماعي

هناك خيار آخر يتمثل في التمويل الجماعي الذي لا يعتمد على درجات الائتمان ولكن يحتاج إلى الاستثمار في حملة تسويقية أو أن يكون لديك قاعدة عملاء مخلصين على استعداد للمشاركة.

تقديم خطة العمل

قال هاري إندر محامي الإفلاس الأمريكي: "قبل أن تحاول الحصول على ائتمان لشركتك، تأكد من أن لديك خطة عمل قوية ومنظمة لتقديمها إلى المقرضين المحتملين.

مشاركة تفاصيل التعثر أو الإفلاس مع المقرضين

تنصح مارينا فاموند، وهي مستثمرة عقارية تجارية في هيوستن بولاية تكساس، أصحاب الأعمال بوضع جدول زمني مصحوب بمجموعة من المستندات الواقعية التي ستسمح لهم بمشاركة قصة إفلاسهم.

البحث عن تمويل الشركات الكبيرة

يمكن أخيرًا الحصول على تمويل بالاعتماد على حل مشكلات العجز التجاري للشركة أو الإفلاس بدفع المستحقات الخاصة بالعملاء والموظفين، والتفاهم بشأن صفقات الشركة والإعلان عن ذلك بشكل واضح عبر المنصات التسويقية، ما يعطي دفعة ثقة للشركات الأكبر حجمًا بضخ أموال في شركتك وتعويض خسائرك إذا كان مجالك مفيدًا لهم.