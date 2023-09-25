شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف التعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 20354 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 24553 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 8524 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 5700 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5462 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، الأولى على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.5 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والثانية على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 155 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 5761 سهم، 26.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 1.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصري 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 14 ألف سهم، واشترى مجموعة مرتبطة بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 110 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 2.1 مليون سهم، 300 سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلنت شركتا المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على طلب وقف القرار الثاني من قرارات الجمعية العامة العادية للشركتين، وذلك لتوافر موجبات الوقف، وفقًا لحكم المادة رقم (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي سياق آخر قالت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إنها أبرمت عقد إيجار للنشاط الداجني مع شركة دواجن إيجيبت التابعة لمجموعة البنا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023 بقيمة إيجارية سنوية متغيرة وبمتوسط عام يبلغ 56 مليون جنيه للسنة على مدار مدة العقد.

في سياق منفصل قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 174.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2023 مقابل 172.8 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 1.2%، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 171.9 مليار جنيه مقارنة مع 169.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.