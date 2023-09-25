شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى «أونكتاد» في أبوظبي يستعرض تمكين المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسلط منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الذي تستضيف أبوظبي دورته ال8 في مركز «أدنيك» للمعارض في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي، وضرورة تطوير استراتيجيات، وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة، تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة.

ويستقطب المنتدى ما يزيد على 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار ورجال الأعمال. ويستعرض المنتدى دور الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.

وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تؤكد العديد من المبادرات الالتزام بتمكين المرأة، حيث تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي. ونعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت الناصري: «نشهد نمواً ملحوظاً لعدد الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال في السنوات الأخيرة، وسنواصل جهودنا لزيادة الوعي وتطوير سياسات وأطر لتشجيع مشاركة النساء في مختلف القطاعات. ونتطلع إلى استقبال القادة والمستثمرين وكبار صُناع القرار في منتدى الاستثمار العالمي أونكتاد».