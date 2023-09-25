شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، الاثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وتمتد فترة تلقى العروض حتى 25 فبراير/شباط 2024.

وأضافت الوزارة أن «الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، و2 في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر».

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا: «إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول».

وأضاف أن «مصر بهذا الطرح تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط».

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة. (رويترز)