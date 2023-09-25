الاقتصاد

«أبوظبي الأول» يُعين بنوكاً من أجل إصدار سندات دولارية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، الاثنين، أن بنك أبوظبي الأول، عيَّن بنوكاً لبيع محتمل لسندات مقومة بالدولار بالحجم القياسي.

وقد يتبع ذلك إصدار سندات من المستوى الثاني، تستحق خلال 10.5 عام، وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 عام.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن «بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وأبوظبي الأول، وجيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد، تعمل كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين». (رويترز)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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