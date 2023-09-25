شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه عربيا.. «لوسد» تدشن أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدشن شركة "لوسد موتورز" أول مصنع من نوعه في العالم العربي، لتصنيع السيارات الكهربائية في السعودية والعالم العربي، وذلك بعد غد الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 8 مساء.

وقالت الشركة: إن حفل افتتاح المصنع لشركة "لوسد موتورز إي إم بي 2" يشهد حضور العديد من الشخصيات الرسمية والمسؤولين، فيما ستكون مناسبة لاستكشاف التطورات والابتكارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وبحسب الشركة تُقام مراسم الافتتاح في موقع المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

لوسد تحصل على رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شركة لوسد رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي تم إنشاؤها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك في خطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقال رئيس شركة لوسد، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، فيصل سلطان خلال الحفل: إن الحصول رسميًا على التصريح الخاص للشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسد خارج الولايات المتحدة، سيمهد الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة.