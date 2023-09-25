شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.53% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة.