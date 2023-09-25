الاقتصاد

انطلاقة خضراء لأسهم الإمارات في مطلع الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة خضراء لأسهم الإمارات في مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر سوق دبي في ختام جلسة مطلع الأسبوع بدعم صعود سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية، فيما تراجع سوق أبوظبي قليلاً.

مؤشر سوق دبي أغلق مرتفعاً 0.3% عند 4182.06 نقطة في جلسة بداية الأسبوع 

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم: 

  • الإمارات دبي الوطني +1.3% (18.4 درهم)
  • دبي الإسلامي -0.1% (5.89 درهم)
  • دبي التجاري -0.2% (4.65 درهم)
  • دبي المالي -1.8% (1.61 درهم)
  • العربية -2.4% (2.75 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم 

  • دبي الوطنية للتأمين +5.3% (4.74 درهم)
  • إعمار العقارية +2% (7.9 درهم)     
  • المشرق +3.2% (160 درهماً)
  • السلام البحرين +1.8% (1.67 درهم)

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق منخفضاً -0.1% عند 9836.69 نقطة في جلسة بداية الأسبوع 

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم 

  • العالمية القابضة -0.4% (403 دراهم)
  • ألفا ظبي +0.2% (20.52 درهم)
  • ملتيبلاي +0.5% (4.02 درهم)
  • الدار +2.4% (5.95 درهم)
  • أبوظبي التجاري +0.3% (8.69 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم 

  • أرام +14.6% (2.04 درهم)
  • هيلي +14.3% (3.43 درهم)
  • تكافل +12.2% (9 دراهم)
  • بالمز +9% (13.96 درهم)
  • العين للتأمين +4.4% (35 درهماً)

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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