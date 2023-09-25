الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق منخفضاً -0.1% عند 9836.69 نقطة في جلسة بداية الأسبوع

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال اليوم

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:

مؤشر سوق دبي أغلق مرتفعاً 0.3% عند 4182.06 نقطة في جلسة بداية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر سوق دبي في ختام جلسة مطلع الأسبوع بدعم صعود سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية، فيما تراجع سوق أبوظبي قليلاً.

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة خضراء لأسهم الإمارات في مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية