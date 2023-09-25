شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتراجع و«المصري» يصعد إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي في البورصة السعودية «تاسي» 0.65% إلى 10,877.94 نقطة، من خلال تداول 190.11 مليون سهم، بقيمة 5.37 مليار ريال. كما انخفض مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.6% إلى 22,236.99 نقطة، من خلال تداول 4.58 مليون سهم، بقيمة 45.69 مليون ريال.

وقفزت أسهم لومي السعودية لتأجير السيارات، الاثنين، بما وصل إلى 30% فوق سعر إدراجها في السوق، بعدما جمعت الشركة 290 ​​مليون دولار في طرح عام أولي.

وارتفعت الأسهم إلى 85.8 ريال (22.87 دولار) في التعاملات المبكرة ببورصة الرياض بعدما سجلت عند الافتتاح 72.6 ريال. وكان سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالاً للسهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية حوالي 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

الكويت

ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.31%، إلى 6865.94 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 237.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 16004 صفقات نقدية، بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 0.15% إلى 5719.88 نقطة، من خلال تداول 130.6 مليون سهم، عبر 6435 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول 0.36% إلى 7491.02 نقطة، من خلال تداول 107.1 ملايين سهم، عبر 9569 صفقة بقيمة 36 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.19% إلى 5717.79 نقطة، من خلال تداول 119 مليون سهم، عبر 5611 صفقة نقدية بقيمة 17.5 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.17% إلى 1935.05 نقطة، من خلال تداول 2.38 مليون سهم، بقيمة 445138.33 دينار بحريني. وكسب مؤشر البحرين الإسلامي 0.6% إلى 725.77 نقطة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.23% إلى 10267 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 533 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.31% إلى 4664.68 نقطة، من خلال تداول 10.46 مليون سهم، بقيمة 2.20 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.53% إلى 20,320.56 نقطة. وارتفع مؤشر «إي جي إكس 100» 0.13% إلى 5,688.05 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.4% إلى 3,812.64 نقطة.