شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة وسط مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين إذ أدت المخاوف حيال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 56.25 نقطة أو 0.17 % عند الفتح إلى 33907.59 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.44 نقطة أو 0.22 % إلى 4310.62 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 39.27 نقطة أو 0.30 % إلى 13172.54 نقطة عند الفتح.

