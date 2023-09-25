شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: إعداد برامج تدريبية لتراخيص المهنيين فى الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبى للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية، فى إعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التى ترخص بها الهيئة فى مجالات تدريب وتأهيل منفذى العمليات ومديرى الحسابات بالبورصة المصرية.

كما يقدم المعهد برامج تدريبية لمديرى الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديرى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات وغيرها من البرامج وفقًا لما هو مقرر قانونًا، حيث ستكون هذه البرامج هى المعتمدة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المشار إليها.

يأتى ذلك فى ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الدور الذى يقوم به معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبى للهيئة فى تأهيل وتدريب المهنيين بالأنشطة المالية غير المصرفية تمهيدًا لحصولهم على التراخيص التى تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التى ترخصها الهيئة فى النظام المالى غير المصرفي.

جدير بالذكر أنه وفى ضوء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية فمن المتوقع أن يكون للاتحاد دورًا هامًا فى مجال التدريب بعد تفعيل دور اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لديه، وذلك بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية والبورصة المصرية.