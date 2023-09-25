شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متفائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من «ماستر كارد»، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وعودة أعمال هذه الشركات إلى الازدهار من جديد، مشيراً إلى أنّ تبني قنوات الدفع المتعددة، تمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.

وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، تناول تأثير الجائحة في أعمال هذه الشركات العاملة، عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها لمواكبة المستقبل الرقمي. ومع تعافي الشركات من تبعات الوباء وعودتها إلى مرحلة النمو، أظهر المؤشر أن 80% منها في الإمارات تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة، أو أعلى خلال عام 2023.

تفاؤل بنمو الأعمال

أبدت ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام، مقارنة بعام 2022، وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات في المنطقة إليه؛ وهي: الدعم التنظيمي من الحكومات (94%)، تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%)، ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات، هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

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قنوات الدفع المتعددة

حددت الشركات في الإمارات مسألة قبول المدفوعات الرقمية، عبر القنوات المتعددة (92%)، وتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم (91%)، ورقمنة العمليات التجارية (90%)، وتحسين البيانات والتحليلات الرؤى (90%) بوصفها محفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.

وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في الإمارات، فقد استخدم 88% من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الفائت.

وتعمل ماستر كارد شريكاً موثوقاً للحكومة الإماراتية، لوضع أطر تنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية الجديدة؛ بهدف دعم جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية، وتحقيق الازدهار الشامل، وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

تمكين الشركات

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستر كارد: «سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، العام الجاري، الضوء على الأهمية المتزايدة لقنوات الدفع المتعددة للشركات الصغيرة في الإمارات. تعمل ماستر كارد على تمكين هذه الشركات في مواكبة المستقبل الرقمي، وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المبتكرة، التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. ويتمثل هدفنا من دعم الشركات الصغيرة في تعزيز مساهمتها الحيوية في الازدهار الاقتصادي».

كُلفة ممارسة الأعمال

بينما تشهد الأسواق تحولاً متزايداً نحو اقتصاد ديناميكي، تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات في مواجهة العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات: التضخم (41%)، وعدم كفاية فرص الحصول على الائتمان (42%)، والانخفاض في كُلفة السلع والخدمات (65%)، والتداعيات المستمرة للجائحة (66%)؛ حيث أسهمت هذه التحديات في ارتفاع كُلفة ممارسة أعمالها بنسبة (61%).

وتسعى ماستر كارد إلى توظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة، وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع إلى تحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة، ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.