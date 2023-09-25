شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تمويل تقييم «سييرا سبيس» عند خمسة مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علمت شبكة CNBC أن شركة «سييرا سبيس» Sierra Space، التابعة لمقاول الطيران الخاص «سييرا نيفادا»، تضع اللمسات الأخيرة على جمع 300 مليون دولار تقريباً. وتقدر الجولة قيمة شركة الفضاء بنحو 5 مليارات دولار، وفقاً لشخصين مطلعين على الصفقة. وقالا إن «سييرا» تتوقع الإعلان عن الزيادة، هذا الأسبوع.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن جولة تمويل «سييرا» يقودها مستثمرون يابانيون، MUFG، وكانيماتسو، و«طوكيو مارين»، بمشاركة كبيرة من المستثمرين السابقين والمطلعين. ويقدم «سيتي جروب» المشورة بشأن الصفقة.

وقبل عامين، جمعت شركة «سييرا سبيس» 1.4 مليار دولار بتقييم قدره 4.5 مليار دولار من مستثمرين من بينهم «جنرال أتلانتك»، و«بلاك روك»، و«AE Industrial Partners»، و«Coatue»، و«موور استراتيجي فينتشرز».

وتأتي الأموال الجديدة في الوقت الذي تركز فيه «سييرا» على إطلاق طائرتها الفضائية «دريم تشيسر» Dream Chaser.

لقد كانت «دريم تشيسر» قيد التطوير لسنوات بهدف توصيل البضائع والأطقم إلى مدار الأرض كمركبة قابلة لإعادة الاستخدام. وهذا يشبه في مظهره مكوك الفضاء المصغر التابع ل«ناسا»، وهو مصمم للإطلاق فوق صاروخ تقليدي والهبوط على مدرج مثل الطائرة.

وكان من المقرر سابقاً إطلاق أول «دريم تشيسر» في أواخر العام الماضي، لكن التأخير في تطوير صاروخ «فالكان» Vulcan التابع لشركة United Launch Alliance أدى إلى تأخير هذا الجدول الزمني. ومن المقرر إطلاق «دريم تشيسر» في الربع الأخير من هذا العام.