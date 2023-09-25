شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة فيتش، في بيان، إنها رفعت، الاثنين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ من BB على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت فيتش «يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلاً عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط».

وانخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 بفي المئة تقريباً، في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 في المئة في عامي 2024 و2025.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعاً من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 في المئة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال. (رويترز)