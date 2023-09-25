شكرا لقرائتكم خبر «العقارية» تنفذ أعمال بنية تحتية في مشروع القدية بـ2.29 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة العقارية السعودية عقودا لحزمة أعمال مشاريع البنية التحتية مع شركة القدية للاستثمار، لإحدى شركاتها التابعة «الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)» بالتحالف مع شركة إنفرارود للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع القدية بقيمة 2.29 مليار ريال.

وأفادت الشركة أن مدة العقد 22 شهرا، وتتوقع انعكاس الأثر المالي خلال الربع الرابع 2023 حتى الربع الثالث 2025.

وأوضحت الشركة أن أعمال مشاريع البنية التحتية تتضمن إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسة والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسة والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.

كما تتضمن تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة، وذلك بقيمة إجمالية 2.29 مليار ريال.

وشركة بنيه تعد إحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنيه التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها، حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق, إنشاء الجسور والأنفاق, تمديد أنابيب النفط والغاز, إنشاء المحطات والخطوط الرئيسة لتوزيع المياه, إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات, إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية, هدم وإزالة المباني, وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.

أعمال بنية تحتية في مشروع القدية

القيمة 2.29 مليار ريال.

مدة العقد 22 شهرا.

الأعمال: