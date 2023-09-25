«العقارية» تنفذ أعمال بنية تحتية في مشروع القدية بـ2.29 مليار

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وأفادت الشركة أن مدة العقد 22 شهرا، وتتوقع انعكاس الأثر المالي خلال الربع الرابع 2023 حتى الربع الثالث 2025.
وأوضحت الشركة أن أعمال مشاريع البنية التحتية تتضمن إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسة والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسة والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.
كما تتضمن تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة، وذلك بقيمة إجمالية 2.29 مليار ريال.
وشركة بنيه تعد إحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنيه التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها، حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق, إنشاء الجسور والأنفاق, تمديد أنابيب النفط والغاز, إنشاء المحطات والخطوط الرئيسة لتوزيع المياه, إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات, إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية, هدم وإزالة المباني, وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.
أعمال بنية تحتية في مشروع القدية
- القيمة 2.29 مليار ريال.
- مدة العقد 22 شهرا.
- شبكات بنية تحتية رئيسة وجسور أساسية.
- طرق رئيسة وثانوية وشبكات مرافق.
- جسور المشاة.
- قنوات تصريف مياه الأمطار.
- محطة معالجة مياه الصرف.
- خزانات تخزين مياه الري.
- محطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب.
- مركز نقل النفايات الصلبة.
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