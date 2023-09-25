شكرا لقرائتكم خبر بوان تبيع كامل حصتها في قطاع الصناعات الخرسانية مقابل 76.7 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة بوان اتفاقية لبيع كامل حصتها في قطاع الصناعات الخرسانية لأحمد العصيمي، أحد الشركاء الحاليين، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مقابل 76.7 مليون ريال، حيث تمثل (56.75%) من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أنه سيتم سداد كامل المبلغ على دفعات شهرية متساوية، بواقع 24 دفعة بدأت من 1 أغسطس ،2023 بحيث تخضع المبالغ غير المسددة من ثمن البيع لفوائد مالية بحسب المعدلات التجارية السائدة.

واتفق الأطراف على أن يتم بيع الحصص من واقع أرصدة القوائم المالية المراجعة للشركة كما في 30 يونيو 2023 أن يكون تاريخ النفاذ المعتمد لعملية البيع للأغراض المحاسبية 1 يوليو 2023.

وأتفق الأطراف على أن يقوم المشتري برهن الحصص محل البيع لصالح البائع (شركة بوان) وتسجيل الرهن وشهره في الجهة الحكومية ذات الاختصاص كضمان لصالح البائع.

والتزام المشتري عند تاريخ التوقيع بتقديم سند لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة الصفقة موقعا من قبله نظاما باسم البائع ولصالحه.

وتقدر القيمة الدفترية لحصة شركة بوان في الشركة تقدر بمبلغ 52 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أنه في تاريخ توقيع الاتفاقية كان مجموع المبالغ المسددة من قبل المشتري من قيمة الصفقة مبلغا وقدره 7 ملايين ريال.

وأرجعت الشركة أسباب الصفقة إلى كون قطاع الصناعات الخرسانية لا يعتبر ذا أثر جوهري في خطط شركة بوان الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر جوهري على شركة بوان وعملياتها، حيث إن ملكية شركة بوان في قطاع الصناعات الخرسانية تعد الأقل بالمقارنة مع ملكيتها في القطاعات الأخرى.

حيث سينتج عن الصفقة ربح رأس مالي بقرابة 3 ملايين ريال بالإضافة إلى إيرادات الفوائد المالية المحتسبة خلال فترة السداد.

وأفادت أن تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الأصل تتمثل في تعزيز المركز المالي لبوان واستثمار المتحصلات في أي فرصة استثمارية متاحة ومتوائمة مع استراتيجية بوان في الفترة القادمة.

البيانات المالية للأصل محل الصفقة:

2020م:

الإيرادات : 177.9 مليون ريال.

: 177.9 مليون ريال. الأرباح: 369 ألف ريال.

2021م:

الإيرادات : 175 مليون ريال.

: 175 مليون ريال. الخسائر: 18.1 مليون ريال.

2022م:

الإيرادات : 267.6 مليون ريال.

: 267.6 مليون ريال. الأرباح: 16.2 مليون ريال.

النصف الأول 2023م: