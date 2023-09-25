ارتفاع سهم لومي 30% في أول أيام تداوله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع سهم شركة لومي لتأجير السيارات بالحد الأقصى البالغ 30%، في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسة، أمس، وصولا إلى 85.8 ريالا، إذ كان سعر الطرح 66 ريالا.

وبلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 ملايين ريال عبر التداول 1.28 مليون سهم.

وأدرجت أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسة، برمز تداول 4262، وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

وسيتم تطبيق حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعا أو انخفاضا، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج فقط، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت في 12 سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124.888 مستثمرا بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالا للسهم الواحد، إذ بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريبا انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة، وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، إذ خصص لها 16.5 مليون سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ويعد إدراج شركة لومي للتأجير خامس إدراج في السوق الرئيسة خلال العام الحالي، بعد إدراج كل من شركة الموارد للقوى البشرية في 19 يونيو، وشركة مصنع جمجوم للأدوية في 20 يونيو، وشركة المرابحة المرنة في 21 يونيو، وشركة المطاحن الأولى في 22 يونيو، إضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.