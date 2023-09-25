942 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر

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وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م بلغ نحو 52.1 مليار ريال.
وأفاد بأن برنامج الدعم السكني المحدث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، لافتا إلى أن هذه البرامج مكنت أكثر من 722 ألف مستفيد من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري.
يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم مستفيدي «سكني»:
- إيداع شهر سبتمبر 942 مليون ريال.
- تخصيص الدعم لأرباح عقود التمويل العقاري.
- إجمالي الإيداعات (يونيو 2017 ـ سبتمبر 2023) 52.1 مليار ريال.
- تتضمن حلولا وخيارات تمويلية وسكنية، وبرنامج الرهن الميسر وضمانات.
- المستفيدون من الدعم (يونيو 2017 ـ سبتمبر 2023) 722 ألف مواطن.
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