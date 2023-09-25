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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني انطلق في العاصمة الأردنية عمان أمس، بمشاركة عربية ودولية.

ويناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ، وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.

ويركز المؤتمر على كثير من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني، مثل الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، وأدوات الكشف عن التهديدات والتحليل الأمني.

ويعد المؤتمر فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات، والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال اجتماعات B2B، وورش عمل، وجلسات نقاش تجمع صناع القرار والشركات والخبراء.